Гуляев выразил согласие с заявлением МИД России: «В современной истории огромное количество примеров двойной позиции деятелей МОК»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал «СЭ» призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не подвергать спортсменов из Израиля дискриминации.

«Я абсолютно согласен с заявлением МИД, что подход Международного олимпийского комитета — сегрегация по национальному признаку. Эти дяденьки (представители МОК, — Прим. «СЭ»), я даже не знаю, как их назвать по-другому... У меня язык не поворачивается их уважительно называть. Они перепутали все, что можно и наплевали на все, что можно. Как они с этим дальше будут жить? Самым наглым образом нарушается олимпийская хартия», — сказал Гуляев «СЭ».

Также Гуляев отметил, что на сегодня есть много примеров двойной позиции Международного олимпийского комитета.

«Олимпийское движение было хорошо тем, что его не смешивали ни с какой политикой. Кто сильнее, тот и побеждал. В современной истории огромное количество примеров двойной, а иногда и тройной позиции деятелей МОК», — добавил Гуляев.

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля. Также сообщалось, что допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен.