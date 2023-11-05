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Сегодня, 10:54

Гуляев выразил согласие с заявлением МИД России: «В современной истории огромное количество примеров двойной позиции деятелей МОК»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал «СЭ» призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не подвергать спортсменов из Израиля дискриминации.

«Я абсолютно согласен с заявлением МИД, что подход Международного олимпийского комитета — сегрегация по национальному признаку. Эти дяденьки (представители МОК, — Прим. «СЭ»), я даже не знаю, как их назвать по-другому... У меня язык не поворачивается их уважительно называть. Они перепутали все, что можно и наплевали на все, что можно. Как они с этим дальше будут жить? Самым наглым образом нарушается олимпийская хартия», — сказал Гуляев «СЭ».

Также Гуляев отметил, что на сегодня есть много примеров двойной позиции Международного олимпийского комитета.

«Олимпийское движение было хорошо тем, что его не смешивали ни с какой политикой. Кто сильнее, тот и побеждал. В современной истории огромное количество примеров двойной, а иногда и тройной позиции деятелей МОК», — добавил Гуляев.

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля. Также сообщалось, что допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен.

МОК
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