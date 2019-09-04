Президент ОКР Поздняков завил, что Владивосток может принять Олимпиаду в 2032 или 2036 году

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о перспективах Владивостока принять летнюю Олимпиаду.

— МОК реализует реформы, так называемая повестка-2020, этот новые возможности для заявок стран, городов. Важным моментом этих заявок является то, что страны или города не несли дополнительные расходы, что может быть негативно воспринято населением, — цитируют Позднякова «РИА Новости». — Поэтому до заявочного периода 2025 года, если говорим про Игры-2032, Владивостоку нужно обрести необходимую спортивную инфраструктуру, чтобы соответствовать. Но учитывая интерес к спорту, который растет в нашей стране, и поставленная на правительственном уровне задача повысить вовлеченность людей в занятия спортом, думаю, что наличие крупных спортивных объектов во Владивостоке могло бы способствовать продвижению подобной заявки. 2032 год — это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять.

Дата выборов хозяев Игр 2032 и 2036 года пока неизвестна. В 2014 году Россия принимала зимнюю Олимпиаду, которая прошла в Сочи.