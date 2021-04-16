Президент ОКР Поздняков призвал российских спортсменов пройти вакцинацию перед Олимпиадой в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о своем отношении к вакцинации спортсменов от коронавируса.

— Вакцинация — дело добровольное, — сказал Поздняков журналистам в ходе открытия Аллеи славы на курорте Роза Хутор. — Но все же мы активно призываем кандидатов на поездку в Токио сделать прививку. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от неприятных случайностей, которые могут помешать выступить на Играх. Например, при очень строгой системе контроля здоровья спортсменов в Токио есть риск угодить на карантин и пропустить свой старт, просто оказавшись в какой-то момент рядом с зараженным COVID человеком. Вакцинация же позволит этого избежать.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.