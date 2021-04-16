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Президент ОКР Поздняков ответил на недовольство американских СМИ формой сборной России на Олимпиаде

19:01
14 апреля. Москва. Презентация олимпийской формы сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 апреля. Москва. Презентация олимпийской формы сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил ситуацию с формой сборной России на Олимпиаде в Токио, которая вызвала недовольство некоторых американских журналистов.

— Многие задаются вопросом, почему на форме присутствует надпись Russia и как это сочетается с решением CAS. — отметил Поздняков. — Видимо, придется еще раз пояснить. Коллекция, подготовленная официальным экипировщиком ОКР компанией Zasport, состоит из двух комплектов. Первый предназначен исключительно для спортсменов и официальной делегации на Игры в Токио. И здесь есть только разрешенные CAS логотип Олимпийского комитета России и цвета государственного флага РФ. Международный олимпийский комитет утвердил эту экипировку в рамках своего регламента.

А вот второй комплект формы, на который так настойчиво обращают внимание зарубежные СМИ, сделан для болельщиков. Для которых нет никаких ограничений, им никто не может запретить покупать эту экипировку и поддерживать в ней наших спортсменов, например, в фан-зонах в российских городах.

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