Президент оценил игру российских хоккеистов на юношеской Олимпиаде

Президент России Владимир Путин оценил игру российских хоккеистов на зимних юношеских Олимпийских играх. В финале сборная России победила команду США со счетом 4:0.

Днем ранее была разгромлена Финляндия со счетом 10:1 в полуфинальном матче.

— Вчера они с финнами играли. Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво, — цитирует «РИА Новости» Путина.

В ходе встречи со студентами в центре «Сириус» Путин также общался с юными фигуристками. Одна из них обратилась с просьбой сфотографироваться, но Путин, не дождавшись вопроса, пошутил, что если речь о тулупе, то он его сделать не сможет.

— Хорошо, что не попросила тулуп меня сделать. Я уже испугался. Я не могу сделать тулуп, а сфотографироваться — с удовольствием, — сказал президент.