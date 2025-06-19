Кремлев: «Руководство МОК давно пора послать куда подальше и делать свое дело»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в интервью «СЭ» оценил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по конфликту между Ираном и Израилем.

«Руководство МОК давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело. Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах давно потеряли доверие. Вместо того чтобы быть миротворцами, они используют спорт как политический инструмент, что разрушает саму суть соревнований.

Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты — реальность. Бах и его команда игнорируют проблемы, и их стоит исключить из международных спортивных ассоциаций. Где нет России, там нет и мира», — сказал Кремлев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.