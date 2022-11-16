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Сегодня, 10:11

Президент Индонезии заявил о готовности страны принять Олимпиаду в 2036 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна будет готова принять Олимпийские игры в 2036 году.

«Я официально выражаю свою готовность и готовность Индонезии провести Олимпийские игры 2036 года», — приводит слова Видодо Detik.com.

Также в рамках саммита G20 Видодо подчеркнул важность спорта, заявив, что он играет важную роль в объединении мира.

Отмечается, что президент Индонезии готовит город Нусантара, куда планирует перенести столицу, для проведения Олимпийских игр.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://news.detik.com/berita/d-6409197/jokowi-indonesia-siap-jadi-tuan-rumah-olimpiade-2036-di-ikn
Олимпиада
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