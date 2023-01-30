Президент ФФР — о рекомендациях МОК: «Они каждый день проверяют на вшивенького»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Для того, чтобы попасть на Олимпиаду, туда надо отобраться, а у нас этой возможности нет. О каком Париже может идти речь, если нет отбора на эти Олимпийские игры? Под каким флагом выступать, нейтральным или нет - это вопрос не ближней перспективы. Вопрос ближней перспективы — возможность отбора на Олимпийские игры, а она отсутствует. У нас очень серьезный отбор, который начинается с 1 апреля, а заканчивается в конце марта 2024 года, то есть у нас год отбор идет. И в этот отбор входит 5 этапов Кубка мира, плюс Гран-при, плюс Континентальный чемпионат и чемпионат мира.

Континентальный чемпионат мы посетить не можем, потому что мы получили письмо от Европейского олимпийского комитета, в котором сказано, что мы этого сделать не можем. Имею в виду Европейские игры в Кракове. На этапах Кубка мира мы тоже не приглашены.

Они [МОК] каждый день проверяют на вшивенького. Они постоянно что-то кидают и смотрят реакцию. Если спортсмены России не должны быть дискриминированы по национальному признаку, тогда почему не допустить бы нас, как и всех остальных? Почему мы должны под нейтральным флагом выступать? У нас своего что ли нет? Все же знают, что это российские спортсмены. Вам плохо что ли будет, если будет играть гимн РФ и флаг будет подниматься? Или они хотят общество просто разделить на красных и белых?» — сказал Мамедов «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.