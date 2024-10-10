Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

10 октября, 11:02

Презентация кандидатов на пост президента МОК пройдет 30 января 2025 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил дату презентации кандидатов на пост главы организации.

Заседание пройдет 30 января 2025 года. На нем семь кандидатов представят предвыборные программы.

Хуан Антонио Самаранч-младший (слева), Себастьян Коу (в&nbsp;центре) и&nbsp;Кирсти Ковентри. «Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

Выборы пройдут на сессии МОК, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года. На пост президента организации претендуют Себастьян Коу (президент World Athletics), Моринари Ватанабэ (глава Международной федерации гимнастики), Фейсал ибн Хусейн (президент Олимпийского комитета Иордании), Кирсти Ковентри (член исполкома МОК), Йохан Элиаш (президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда), Давид Лаппартьен (глава Национального олимпийского комитета Франции), Хуан Антонио Самаранч — младший.

МОК
Читайте также
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости