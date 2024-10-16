Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для ОКР, но многое было сделано»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил работу Станислава Позднякова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). По его мнению, 51-летний функционер смог многое сделать для российского спорта, несмотря на кризис в олимпийском движении.

«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета [России]. Многое было сделано, но, по объективным причинам, конечно, время кризисное. Олимпийский комитет [России] фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом. В этом плане очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений, для наших олимпийцев», — приводит ТАСС слова Пескова.

15 октября Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. Он занимал эту должность с мая 2018 года. В декабре 2022-го его избрали на новый четырехлетний цикл.