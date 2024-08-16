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Париж-2024

Сегодня, 12:40

Премьер-министр Польши заявил о планах страны принять Олимпийские игры

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Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о планах государства организовать Олимпийские игры в 2040 или 2044 годах.

«Польша формально начинает усилия для того, чтобы стать местом проведения Олимпийских игр», — приводит слова Туска РИА «Новости Спорт».

Премьер подчеркнул, что Польша уже имеет опыт организации крупных спортивных мероприятий, например чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас отметил, что Польша в состоянии организовать Олимпийские игры не хуже Франции. По его словам, большинство необходимых инфраструктурных объектов в стране уже есть, что поможет в успешной реализации проекта.

Летняя Олимпиада 2024 года проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости Спорт
Олимпиада
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