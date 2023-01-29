Премьер-министр Эстонии Каллас призвала к «полной изоляции» российских спортсменов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию спортсменов России и Белоруссии на международных соревнованиях, информирует РИА «Новости».

Ранее президент МОК Томас Бах допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом

Каллас в соцсетях назвала допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к в Олимпиаде, «лицемерным и бесхарактерным» решением.

Премьер-министр Эстонии высказала мнение, что в России каждое спортивное соревнование с участием спортсменов страны и каждую их победу будут использовать, «чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе».