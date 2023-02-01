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Сегодня, 13:33

Сергей Шишкарев: «Будет странно, если Россия не поедет на Азиатские игры»

Сергей Шишкарев рассказал о перспективах получения игровой практики на международном уровне
Антон Бабошин
Корреспондент
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Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев рассказал о перспективах получения игровой практики на международном уровне в течение ближайшего года.

— Думаю, будет странно, если мы не поедем на Азиатские игры, куда нас хотят пригласить — все-таки Китай, где пройдут соревнования, наш ближайший геополитический партнер, мы близко сотрудничаем и в области гандбола, — считает Шишкарев. — На эту тему сейчас идут активные консультации. К тому же в программу Азиатских игр может быть включено больше видов спорта, чем в олимпийскую. Кроме того, я недавно был в Иране, где мы получили официальные приглашения провести матчи мужской сборной. Сейчас ищем подходящие сроки, которые устроят обе стороны. По роду своей основной деятельности я часто бываю в ОАЭ, и веду переговоры и с представителями этой страны. Уверен, что в течение ближайшего года матчи наших национальных команд пройдут и в Эмиратах.

Как добавил гендиректор ФГР Лев Воронин, у мужской сборной России также есть предложения о матчах со сборными Туниса, Марокко и Кувейта.

Гандбол
Сергей Шишкарев
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