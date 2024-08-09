Правительство Германии сообщило о желании принять летние Олимпийские игры 2040 года

Правительство Германии сообщило о желании провести летние Олимпийские игры 2040 года, сообщает AFP.

Ранее страна планировала провести Игры в 2036 году, но в связи с тем, что в это время будет ровно 100 лет Играм-1936, которые проходили в Берлине и были прозваны «нацистскими», было решено не участвовать в выборах столицы Олимпиады 2036.

По данным источника, правительство готово выделить 7,6 миллиона долларов на финансирование проекта в период с 2024 по 2027 год.

Олимпиада 2040 года может быть приурочена к 50-летней годовщине объединения Германии.