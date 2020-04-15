Позиция России по суду с ВАДА будет готова в конце апреля

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время онлайн пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» заявил, что до конца апреля позиция российской стороны на суде против ВАДА будет передана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

— Предложения, которые прозвучали от наших коллег из ВАДА, не отражают целей Олимпийской хартии, — сказал Поздняков. — Там четко сказано, что Игры — соревнования среди спортсменов, а не среди стран. И если ВАДА пытается влиять на государства, то есть другие рычаги влияния. К нам как к национальному олимпийскому комитету нет ни одной претензии. И мы рассчитываем, что позиция арбитров СAS будет взвешенной.

Нельзя снова наказаывать за одни и те же ошибки. Решение CAS должно отражать дух олимпийского движения, которое должно давать равные возможности каждому спортсмену. А сейчас возникают и много новых интересных вещей. Система допинг-тестирвания парализована. Когда коллеги говорят, что нет доверия к росссийскому спорту, я не устаю повторять, что наши спортсмены — самые тестируемые спортсмены в мире.

Но сегодня мы не будем видеть результатов тестирования на протяжении двух или трех месяцев. Мы постоянно работаем со швейцарским адвокатом, два-три раза в неделю созваниваемся и обсуждаем наши позиции. Нашу позицию он подготовит и представит в CAS до конца апреля. Я разговаривал с главой Европейского олимпийского комитета насчет разбирательств в CAS. Большинство участников олимпийского движения настроены позитивно по отношению к России. Сейчас самое время, чтобы мы все пришли к какому-то консенсусу. (Наталья Марьянчик)