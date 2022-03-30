Поздняков заявил о беспрецедентной опасности для олимпийского движения

Поздняков заявил, что олимпийское движение как никогда в опасности

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе форума «Мы Вместе. Спорт», который проходит в «Экспоцентре» в Москве, заявил, что олимпийское движение сейчас как никогда находится в опасности.

«Олимпийское движение как никогда в опасности. Беспрецедентная угроза хартии. Главный постулат — политическая нейтральность, — цитирует РИА «Новости» Позднякова. - А сегодня мы видим раскол между политикой руководителей МОК и главным его документом. Главный спонсор этого движения — западные медиакорпорации. И этот заказ выполняется. Ни одна российская организация или спортсмен не имеют отношения к этой вакханалии. Зато эта ситуация открывает для нас огромные возможности. Необходимо продемонстрировать это всему миру».

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ряд международных федераций последовали этой рекомендации.