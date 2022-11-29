Поздняков заявил, что отношения спортивных организаций России и Европы зашли в тупик

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия все еще поддерживает дипломатические отношения с международными спортивными организациями, но с европейскими они зашли в тупик.

«Если речь идет о международных структурах, начиная с Международного олимпийского комитета и заканчивая международными спортивными организациями, у нас взаимоотношения как были, так и остаются, работа продолжается. Но, что касается европейских спортивных организаций, то здесь, к сожалению, тупик. Политический коллективный запад четко и понятно диктует им свою волю, поэтому я не вижу возможностей возобновления приемлемого взаимодействия в ближайшей перспективе. Мы абсолютно уверенно себя чувствуем на международных площадках, но европейский подход объективно создает проблемы», — цитирует Позднякова ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В сентябре президент МОК Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.