Поздняков заявил, что ОКР стремится к глобальному лидерству

Глава ОКР Станислав Поздняков в выступлении на Олимпийском собрании рассказал, что руководимая им организация стремится к глобальному лидерству.

«На сегодняшний день ОКР формулирует свою миссию так: «Объединяя олимпийское спортивное сообщество России, развиваясь и создавая новые возможности, мы стремимся к лидерству глобального характера». У нас есть все необходимое для совместной плодотворной работы — мощный человеческий потенциал, команда, способная решать самые серьезные задачи, материальные ресурсы, доверие и поддержка со стороны руководства страны. И наша задача — поддерживать эффективное взаимодействие, не стоять на месте, делать все для развития отечественного спорта, достойного воспитания подрастающего поколения, сохранения и преумножения славных традиций. Мы работаем в плановом режиме, несмотря на беспрецедентную турбулентность, наши основные спонсорские и партнерские контракты подтверждены», — заяил Поздняков.

Он также отметил, что ОКР готов продолжать помогать своим членам в разрешении всех вопросов, связанных с развитием на территории России спорта высших достижений и массового спорта.

Во вторник Поздняков был переизбран руководителем ОКР на новый четырехлетний срок.