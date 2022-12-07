Поздняков станет единственным кандидатом на выборах президента Олимпийского комитета России

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков станет единственным кандидатом на очередных выборах главы организации.

«Поздняков — единственный кандидат, срок подачи заявок истек вчера. Кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

49-летний Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. В качестве спортсмена он четыре раза становился олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле, а также 10 раз становился чемпионом мира.

Выборы президента ОКР состоятся 20 декабря.