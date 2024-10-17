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Олимпиада

Сегодня, 10:19

Поздняков сообщил, что выборы президента ОКР состоятся до конца 2024 года

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о дате проведения выборов главы ОКР.

«Исполком 7 ноября решит, когда пройдут выборы нового президента ОКР. Ориентировочно в декабре? Скорее всего, да. До конца года», — сказал Поздняков «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Станислав Поздняков
ОКР
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