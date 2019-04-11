Поздняков рад, что брейк-данс включили в программу Игр-2024

Президент ОКР Станислав Поздняков рад, что брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2024 в Париже. МОК в марте одобрил включение в программу Игр 2024 года брейк-данса, скалолазания, скейтбординга и серфинга. Все, кроме брейк-данса, будут представлены впервые на четыре года раньше - на Олимпиаде-2020 в Токио.

- Мы рады, что брейк-данс попал в этот список, потому что мы очень неплохо стартовали в нем на юношеских Олимпийских играх. Одним из наших приоритетов является поддержка видов спорта, которые только заявляют о себе, - цитирует ТАСС Позднякова. - Также существует программа развития недавно включенных в олимпийскую программу видов спорта, и особое внимание мы будем уделять танцевальному спорту.