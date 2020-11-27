Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о кризисе в спортивных федерациях, возникшем из-за пандемии коронавируса.

— Спусковым крючком стала пандемия коронавируса, — приводит «РИА Новости» слова Позднякова. — Во время первого локдауна мы поняли, что ситуация будет развиваться крайне негативно и к тому же непредсказуемо. Качество работы федераций даже не снизится, а резко упадет. Прекратились соревнования, спортивная отрасль замерла, партнеры и спонсоры стали урезать поддержку и помощь, доходы резко упали. И, как следствие, начались глубокие финансовые проблемы. Стали возникать сложности с оплатой труда сотрудников, не говоря о решении каких-то комплексных вопросов развития. Мы постоянно общались с Олегом Матыциным и разговаривали на тему перспектив, которые могут ожидать наши федерации. К сожалению, опасения подтвердились, финансовая ситуация стала критической.

Вот один из примеров. Букмекерские конторы по закону часть прибыли перечисляют в общероссийские федерации. Так вот из 17 федераций, которые получали подобное финансирование, 12 эти деньги получать перестали. Конечно, по бюджету ударило больно. Подобного рода проблем с каждым месяцем у федераций становилось все больше. Это и стало катализатором того, что мы начали искать новые подходы к их дальнейшей деятельности.

Ситуацию необходимо менять. Если мы не удержимся на плаву сейчас, то в ближайшем будущем не на что будет надеяться. Повторюсь, это касается исключительно деятельности федераций как общественных формирований. Сборные команды своё финансирование получают полностью, здесь проблем пока нет. Но, правда, существует другой аспект — отсутствие соревнований.