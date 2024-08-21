Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 15:32

Поздняков: «Олимпийский резерв — Детям лучшее» — наш новый флагманский проект

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основные усилия Олимпийского комитета России в ближайшее время будут направлены на воспитание нового поколения спортсменов, заявил глава организации Станислав Поздняков в рамках презентации нового проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее».

«Широко обсуждавшаяся в последние недели Олимпиада в Париже ушла в прошлое, а мы собрались здесь, чтобы поговорить о будущем. И сейчас наши основные усилия направлены на воспитание нового сильного поколения российских атлетов в спорте высших достижений. Того олимпийского резерва, которому в будущем предстоит защищать честь страны в крупнейших международных турнирах, включая Олимпийские игры.

Первым из них должны стать юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году, куда мы можем поехать без каких-либо ограничений как полноценная команда. В утвержденной год назад нашей стратегии развития подготовка резерва тоже занимает ключевое место. Поэтому проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее» станет нашим флагманским. Акцент сделаем на тех регионах, где жизненно необходимы тренерские кадры, умеющие работать с молодежью, и востребованы инновации. А конечная цель — успешное выступление на Играх в Лос-Анджелесе и Брисбене. Если мы не хотим остаться без сильных спортсменов, то их подготовкой нужно заниматься уже сейчас», — сказал Поздняков журналистам.

На финансирование работы в рамках запущенной программы ОКР до конца года выделил 230 миллионов рублей.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
0
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 из-за беременности
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова раскритиковала отношение к российским журналистам на Олимпиаде: «Это массовая дискриминация»

В ОКР назвали развитие олимпийского резерва приоритетом в своей работе
Новости
RSS RSS
Все новости