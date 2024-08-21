Поздняков: «Олимпийский резерв — Детям лучшее» — наш новый флагманский проект

Основные усилия Олимпийского комитета России в ближайшее время будут направлены на воспитание нового поколения спортсменов, заявил глава организации Станислав Поздняков в рамках презентации нового проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее».

«Широко обсуждавшаяся в последние недели Олимпиада в Париже ушла в прошлое, а мы собрались здесь, чтобы поговорить о будущем. И сейчас наши основные усилия направлены на воспитание нового сильного поколения российских атлетов в спорте высших достижений. Того олимпийского резерва, которому в будущем предстоит защищать честь страны в крупнейших международных турнирах, включая Олимпийские игры.

Первым из них должны стать юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году, куда мы можем поехать без каких-либо ограничений как полноценная команда. В утвержденной год назад нашей стратегии развития подготовка резерва тоже занимает ключевое место. Поэтому проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее» станет нашим флагманским. Акцент сделаем на тех регионах, где жизненно необходимы тренерские кадры, умеющие работать с молодежью, и востребованы инновации. А конечная цель — успешное выступление на Играх в Лос-Анджелесе и Брисбене. Если мы не хотим остаться без сильных спортсменов, то их подготовкой нужно заниматься уже сейчас», — сказал Поздняков журналистам.

На финансирование работы в рамках запущенной программы ОКР до конца года выделил 230 миллионов рублей.