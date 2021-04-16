Поздняков: «На экипировке олимпийцев будет не оберег, а слова с пожеланиями успеха и удачи»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, чья именная медаль была открыта сегодня на Аллее славы в Сочи, объяснил ситуацию с объявленным ранее оберегом на экипировке олимпийцев в Токио.

— Оберега никакого, конечно же, нет, — сказал Поздняков в разговоре с журналистами. — Коллеги из Zasport уже внесли ясность. Речь идет только лишь о символической надписи с пожеланиями удачи и победы или добрыми напутствиями спортсменам. Дизайнеры часто прибегают к таким «фишкам» в спортивных коллекциях. Не более того.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.