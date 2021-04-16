Олимпиада
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Токио-2020 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Поздняков: «На экипировке олимпийцев будет не оберег, а слова с пожеланиями успеха и удачи»

18:30
Теги:

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, чья именная медаль была открыта сегодня на Аллее славы в Сочи, объяснил ситуацию с объявленным ранее оберегом на экипировке олимпийцев в Токио.

— Оберега никакого, конечно же, нет, — сказал Поздняков в разговоре с журналистами. — Коллеги из Zasport уже внесли ясность. Речь идет только лишь о символической надписи с пожеланиями удачи и победы или добрыми напутствиями спортсменам. Дизайнеры часто прибегают к таким «фишкам» в спортивных коллекциях. Не более того.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд