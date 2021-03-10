Поздняков: «Чистые спортсмены могут быть уверены, что МОК под руководством Баха будет отстаивать их права»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал переизбрание Томаса Баха на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). 67-летний немец был избран на новый четырехлетний срок, став единственным кандидатом на выборах. Он возглавляет МОК с 2013 года.
«Это свидетельствует в первую очередь об уважении и доверии к нему самых разных представителей большой олимпийской семьи, которые порой диаметрально расходятся в позициях и взглядах по тем или иным вопросам, — цитирует ТАСС Позднякова. — Чистые спортсмены всех стран сегодня могут быть уверены в том, что МОК под руководством Томаса Баха всегда будет отстаивать их законные права и интересы, оказывать любое содействие как во время карьеры, так и после ее завершения.
Сейчас перед МОК стоят новые серьезные вызовы, и как сказал Бах после своего переизбрания, нам всем предстоит стать не только «быстрее, выше, сильнее», но и сделать это вместе".
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