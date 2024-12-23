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Потанин считает, что российские спортсмены вернутся на турниры в сильной позиции

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Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин считает, что российские спортсмены вернутся на международную арену с позиции силы.

«У меня есть не просто оптимизм, а уверенность, что это (возвращение России на Олимпиаду) случится, но вернемся мы туда с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу», — цитирует Потанина ТАСС.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
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