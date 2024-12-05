Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 06:40

Под петицией против трансгендеров в женском спорте собраны 40 тысяч подписей

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представителям МОК в штаб-квартире в Лозанне (Швейцария) вручена петиция, под которой стоят 40 тысяч подписей спортсменов из разных стран. Документ призывает к защите «женского спорта, личного пространства и элементарной справедливости» перед лицом регулярного появления на женских стартах и в женских раздевалках бывших мужчин-трансгендеров.

«Мужчины и женщины разные. Их физические различия дают мужчинам спортивные преимущества. Научные исследования подтверждают эту реальность, — говорится в письме — Однако некоторые правительства и организации, такие как МОК, приняли политику, которая позволяет мужчинам, идентифицирующим себя как женщины, соревноваться в женской категории. Эта политика ставит чувства выше справедливости, а идеологию выше правды».

«Женщины неоднократно высказывали опасения по поводу безопасности, конфиденциальности и справедливости в женском спорте, — прокомментировала петицию одна из ее инициаторов, американская пловчиха Райли Гейнс. — МОК должен занять позицию по защите прав женщин во всем мире, спасая наш спорт — не только для нынешнего поколения спортсменок, но и для маленьких девочек, которые мечтают однажды выиграть золото».

Напомним, что в России законом запрещена пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Валентина Петрилло – первая трансгендерная женщина в истории Паралимпийских игр. В ООН призвали не допускать трансгендеров до женских соревнований
МОК
Читайте также
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
В конгрессе США отвергли просьбу Байдена по финансированию Украины
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Россияне рассказали о своих мечтах
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Исполком МОК предложил переизбрать Тарпищева в качестве члена организации

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости