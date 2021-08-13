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Почетный президент ОКР считает возможным проведение летней Олимпиады 2036 года в России

14:40
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Совета Федерации Леонид Тягачев высказался о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году.

«Все реально, если мы рассматриваем 2036 год, то к тому моменту в нашей стране можно будет провести все, что угодно — не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО, — приводит слова Тягачева «Газета.Ru». — Другое дело, что мы на сегодняшний день не были в курсе, что есть такое мнение нашего министра. Если оно существует и есть поддержка от МОК, то мы Олимпиаду, конечно, проведем.

На данный момент эта информация неофициальная и в ОКР разговоров об этом нет. То, что заявки можно представлять — это нормально. По тому, что сказал наш министр, это возможно, потому что заявки представлять города могут. Главное, что Лавров — профессионал, был президентом Федерации гребного слалома России и знает олимпийское движение не только как министр, но и как руководитель Федерации. Поэтому он знает по всем позициям, что это возможно и реально. А наша страна может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю».

13 августа Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/13/n_16380506.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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