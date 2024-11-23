Почетный член МОК Смирнов выдвинул Дегтярева в президенты Олимпийского комитета России

Почетный член МОК Виталий Смирнов выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС.

Ранее кандидатуру Дегтярева выдвинули исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Позже сам министр подтвердил намерение баллотироваться на должность.

Предыдущим главой ОКР был Станислав Поздняков, его полномочия в должности истекли 13 ноября.