Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 13:29

Почетный член МОК Смирнов выдвинул Дегтярева в президенты Олимпийского комитета России

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный член МОК Виталий Смирнов выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС.

Ранее кандидатуру Дегтярева выдвинули исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Позже сам министр подтвердил намерение баллотироваться на должность.

Предыдущим главой ОКР был Станислав Поздняков, его полномочия в должности истекли 13 ноября.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Читайте также
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на должность президента ОКР

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости