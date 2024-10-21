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Песков считает логичным совмещение постов главы Минспорта РФ и ОКР на нынешнем этапе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«На нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения», — приводит слова Пескова ТАСС.

Соответствующее предложение о кандидатуре Дегтярева выдвинул глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Глава государства поддержал эту идею и подчеркнул, что в случае совмещения у Дегтярева появится больше возможностей и полномочий во взаимодействии с регионами.

Михаил Дегтярев. «Совмещение открывает уникальные перспективы». Вопрос о министре спорта во главе ОКР де-факто решен

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ОКР
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