Песков назвал дискриминацией отказ МОК аккредитовать СМИ из РФ на Олимпиаду-2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ МОК в аккредитации российских неспортивных СМИ на Олимпиаду-2026.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», — сцитирует Пескова ТАСС.

Ранее МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 представителям непрофильных российских СМИ, подчеркнув, что может пересмотреть это решение осенью текущего года.