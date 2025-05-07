Олимпиада
7 мая, 13:11

Песков назвал дискриминацией отказ МОК аккредитовать СМИ из РФ на Олимпиаду-2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ МОК в аккредитации российских неспортивных СМИ на Олимпиаду-2026.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», — сцитирует Пескова ТАСС.

Ранее МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 представителям непрофильных российских СМИ, подчеркнув, что может пересмотреть это решение осенью текущего года.

Российских журналистов лишают аккредитаций на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже.Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

Источник: ТАСС
МОК
