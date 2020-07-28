Первый канал покажет церемонию открытия и закрытия Олимпиады-80. Ее прокомментируют Набутов и Лещенко

Первый канал покажет церемонию открытия и закрытия Олимпиады-80, сообщает пресс-служба канала.

Церемонию открытия прокомментируют журналист Кирилл Набутов, и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, церемонию закрытия — Кирилл Набутов и знаменитый певец Лев Лещенко. Сообщается, что при этом в трансляциях будут сохранены оригинальные комментарии Александра Каверзнева и Валентины Леонтьевой, работавших на открытии Игр, и Александра Каверзнева, Николая Озерова и Евгения Синицына, работавших на закрытии Игр.

Трансляции приурочены к 40-летнему юбилею Олимпиады-80 в Москве и состоятся в субботу, 1 августа. Показ церемонии открытия Игр начнется в 12.15 по московскому времени, показ церемонии закрытия — в 16.45 по московскому времени. Между трансляциями будут показаны документальные фильмы «Олимпиада-80. Больше, чем спорт» и «Олимпиада-80. О, спорт, ты — мир!».