Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года

Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.

О согласовании дат проведения турнира заявил генеральный директор оргкомитета Игр Алексей Сорокин в рамках форума «Россия — Африка».

Программа соревнований будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских видов будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Из неолимпийских — пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие дисциплины, набирающие популярность в мире.

Москва примет у себя основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут в спортивном кластере столицы — Олимпийском комплексе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Также на форуме «Россия — Африка» был представлен логотип Всемирных Игр Дружбы.

«Крепкое рукопожатие, изображенное на логотипе Игр — это универсальный символ приветствия, согласия и взаимного уважения, понятный во всех культурах от доисторической эпохи до наших дней. Запуская проект Игр Дружбы мы верим в то, что эти принципы вернутся в мировой спорт, в том числе и благодаря нашему турниру», — приводит пресс-служба Всемирных Игр Дружбы слова гендиректора оргкомитета соревнований Алексея Сорокина.

В настоящий момент Организационный комитет Игр совместно с Министерством спорта РФ ведет переговоры с национальными федерациями видов спорта, вошедших в программу соревнований, для формирования критериев отбора участников турнира.