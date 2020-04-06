Первая Олимпиада современности. Она началась 124 года назад

Ровно 124 года назад, 6 апреля 1896 года, в Афинах состоялось открытие первых Олимпийских игр в современной истории.

В соревнованиях приняли участие 14 стран и 241 спортсмен (все мужчины). Разыграно было 43 комплекта медалей в 9 дисциплинах. Олимпиада-1896 прошла с 6 по 15 апреля.

Первое золото современных Олимпийских игр завоевал американец Джеймс Конноли в тройном прыжке.

Победу в неофициальном медальном зачете одержали США — 11 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых наград. Хозяева Игр греки победили по общему числу медалей — 46 (10 — 17 — 19).