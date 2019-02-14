Павел Колобков: "Россия справилась бы с проведением летней Олимпиады"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Россия могла бы провести летнюю Олимпиаду. На данный момент в России проходили только зимние Игры-2014 (в Сочи), а в 1980 году летнюю Олимпиаду принял СССР.

- С точки зрения организации и проведения нет сомнений, что Россия справилась бы с этими соревнованиями, - цитирует ТАСС Колобкова. - Мы провели ряд других крупных соревнований. Международному олимпийскому комитету, любой федерации и всему миру понятно, что в России есть определенное качество проведения соревнований. Наверное, всегда и по праву соревнования, которые проводятся в нашей стране, признаются одними из лучших по уровню организации.

Где будут проводиться три следующие летние Олимпиады, уже известно – это Токио-2020, Париж-2024 и США-2028. Остаются только пока 2032 и 2036 годы. Поэтому сейчас пока еще рано загадывать. В принципе, это для нас очень интересно, и надо еще посмотреть.