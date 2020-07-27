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Оригинал рисунка Пьера де Кубертена был продан на аукционе за 185 тысяч евро

10:02
Олимпийские кольца. Фото Reuters
Олимпийские кольца. Фото Reuters

Оригинальный факел Олимпиады, которая прошла в Москве в 1980 году, и оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена разыграли на аукционе во французских Каннах, сообщает Inside the Games.

Факел продали за 2,5 тыcячи евро. Его изготовили Борис Тучин и Валентин Любман.

Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена продали на аукционе за 185 тысяч. Изображение сделано на белом полотне в виде переплетения пяти разноцветных колец.

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