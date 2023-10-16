Оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе гарантировал въезд атлетам всех стран мира

Глава оргкомитета Игр в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман рассказал о совместной работе с властями США для обеспечения доступа к участию в Олимпиаде 2028 года атлетов из любой страны мира. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

«Единственный вопрос, который мы не осветили, — доступ для въезда в США для всех спортсменов. С самого начала мы были сфокусированы на глубокой координации с властями, с государственным департаментом. Все поддерживают полный доступ для соревнований. Мы рады сообщить, что наша страна доступна для атлетов абсолютно со всего мира», — цитирует Вассермана РИА «Новости».

Главу оргкомитета Олимпиады в США раскритиковали за политический доклад на сессии МОК.

В понедельник, 17 октября, оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе сообщил, что в программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта.