Он помирил СССР и США и спас олимпийское движение. Самаранчу исполнилось бы 100 лет

Сегодня, 17 июля, исполнилось бы 100 лет бывшему президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу. Испанец возглавлял Международный олимпийский комитет 21 год, с 1980 по 2001 год. После ухода в отставку Самаранч стал пожизненным почетным президентом организации.

Хуан Антонио Самаранч более 20 лет занимал пост президента Международного олимпийского комитета и внёс большой вклад в развитие Олимпийского движения



Сегодня почетному президенту МОК исполнилось бы 100 лет #КомандаРоссии pic.twitter.com/DyjUyctPoJ — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 17, 2020

Самаранч возглавил МОК в период обострения отношений США и СССР. Американцы и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, а четыре года спустя Советский Союз и соцстраны не поехали на Игры в Лос-Анджелесе. В 1988 году на Игры в Сеуле уже приехали все ведущие спортсмены.

Скончался Самаранч 21 апреля 2010 года в возрасте 89 лет.