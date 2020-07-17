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Он помирил СССР и США и спас олимпийское движение. Самаранчу исполнилось бы 100 лет

11:22
Хуан Антонио Самаранч. Фото Twitter
Хуан Антонио Самаранч. Фото Twitter

Сегодня, 17 июля, исполнилось бы 100 лет бывшему президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу. Испанец возглавлял Международный олимпийский комитет 21 год, с 1980 по 2001 год. После ухода в отставку Самаранч стал пожизненным почетным президентом организации.

Самаранч возглавил МОК в период обострения отношений США и СССР. Американцы и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, а четыре года спустя Советский Союз и соцстраны не поехали на Игры в Лос-Анджелесе. В 1988 году на Игры в Сеуле уже приехали все ведущие спортсмены.

Скончался Самаранч 21 апреля 2010 года в возрасте 89 лет.

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