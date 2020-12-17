Олимпийское собрание утвердило изменения в уставе ОКР
14:38
На прошедшем в четверг в онлайн-режиме Олимпийском собрании были одобрены изменения в уставе ОКР, связанные со вступлением в силу с 1 января новой редакции Всемирного антидопингового кодекса.
— Как и любой другой национальный олимпийский комитет, мы приняли эту редакцию и привели наш устав в соответствие с международными правилами, — сказал Поздняков. — И подчеркну, что это произошло не в ущерб нашему внутреннему законодательству. Кроме того, на Олимпийском собрании мы утвердили порядок приема и исключения членов ОКР. Уверен, что все принятые решения пойдут на благо спорта и российского олимпийского движения.
(Антон Бабошин)
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