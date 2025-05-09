Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 зажгут в Греции 26 ноября

Олимпийский огонь для зимней Олимпиады 2026 года будет зажжен 26 ноября на церемонии Древней Олимпии, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

«Маршрут эстафеты по территории Греции продлится 9 дней, охватит 2,2 тысячи км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. В его рамках состоятся 36 местных церемоний встречи олимпийского огня», — говорится в сообщении НОК Греции.

В эстафете примут участие около 450 факелоносцев. Она завершится 4 декабря на стадионе «Панатинаикоса», где состоится передача огня Оргкомитету Игр-2026.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.