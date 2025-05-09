Олимпиада
9 мая, 09:11

Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 зажгут в Греции 26 ноября

Руслан Минаев

Олимпийский огонь для зимней Олимпиады 2026 года будет зажжен 26 ноября на церемонии Древней Олимпии, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

«Маршрут эстафеты по территории Греции продлится 9 дней, охватит 2,2 тысячи км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. В его рамках состоятся 36 местных церемоний встречи олимпийского огня», — говорится в сообщении НОК Греции.

В эстафете примут участие около 450 факелоносцев. Она завершится 4 декабря на стадионе «Панатинаикоса», где состоится передача огня Оргкомитету Игр-2026.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

