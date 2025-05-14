Олимпийский комитет России создал комиссию по спортивному судейству

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ОКР создал общественную комиссию по спортивному судейству. Ее возглавит вице-президент организации Аркадий Ротенберг.

«В связи с многочисленными обращениями в ОКР и Минспорт по качеству судейства создана новая общественная комиссия — по спортивному судейству. Ее возглавит Герой Труда России, заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры, доктор педагогических наук, вице-президент ОКР Аркадий Ротенберг», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Также исполком ОКР утвердил новый перечень общественных комиссий, в число которых вошли комиссии по этике, международному сотрудничеству, членству в ОКР, олимпийскому образованию, культуре, прессе, наградам и Fair Play, юридическая комиссия.

Министр сообщил, что исполком ОКР утвердил обновленную Концепцию программы содействия развитию олимпийских видов спорта до 31 декабря 2028 года. Также Дегтярев заявил, что будет введена рейтинговая система оценки деятельности спортивных федераций в области международного сотрудничества.

«Идея была поддержана абсолютным большинство членов Исполкома. Уже начиная с июня 2025 года, каждая федерация будет оцениваться по системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) по таким критериям, как участие федерации в органах управления международных спортивных организаций, официальные контакты с международным спортивным сообществом, благоприятные для российских спортсменов решения этих организаций, проведение международных соревнований в России, активность в медиа. По каждому она будет получать от 0 до 50 баллов. По результатам будут формироваться индивидуальный и сводный рейтинг, составлять который будет новая профильная комиссия ОКР», — написал Дегтярев.

Также по итогам заседания был обновлен состав членов ОКР.

«В связи с объединением ряда федераций из состава ОКР были исключены Федерация софтбола России и Федерация гребного слалома России. Ранее они вошли соответственно в Федерацию бейсбола и софтбола России, а также в Федерацию каноэ России», — сообщил Дегтярев.

Дегтярев был назначен Министром спорта России в мае 2024 года, в декабре того же года он стал президентом ОКР.