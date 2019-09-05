Олимпийские комитеты России и Японии подписали меморандум о сотрудничестве

Олимпийский комитет России подписал меморандум о сотрудничестве с НОК Японии. Об этом сообщает официальный сайт ОКР.

Свои подписи под документом поставили Президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК Японии Ясухиро Ямасита.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, в частности, осуществление запланированных обменов спортсменами и тренерами между национальными спортивными федерациями обеих стран для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также обменов официальными лицами, сотрудниками, инструкторами, судьями, экспертами и научными сотрудниками для их участия в семинарах, курсах и консультациях по вопросам тренерской подготовки, медицины и антидопинга.