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Олимпиада

31 января, 23:49

Олимпийские комитеты России и Ирана подпишут меморандум о сотрудничестве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Ирана готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве, сообщает официальный сайт ОКР.

Генеральные секретари ОКР и НОК Ирана Родион Плитухин и Манаф Хашеми обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества в сфере спорта.

Данный документ позволяет проводить совместные мероприятия в области образования, организации тренировочных и иных мероприятий по различным видам спорта, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

Плитухин и Хашеми также обсудили актуальные вопросы мировой спортивной повестки, подчеркнув, что в нынешнее время как никогда важна объединяющая, созидательная роль спорта, а любая политизация противоречит Олимпийской хартии и вносит раскол в олимпийское и международное спортивное движение.

Плитухин также пригласил Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.

Источник: https://olympic.ru/news/breaking-news/rossiya-i-iran-budut-razvivat-sportivnoe-sotrudnichestvo-po-linii-natsionalnyh-olimpijskih-komitetov/
ОКР
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