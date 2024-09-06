Олимпийские кольца могут остаться на Эйфелевой башне после Игр-2028

Олимпийские кольца на Эйфелевой башне и символ Паралимпиады — агитос — установленный на Триумфальной арке, могут остаться на своих местах и после Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«А в 2028 году мы посмотрим. Если мы не сможем обходиться без этих главных символов [Игр], которые будут напоминать нам, что это не просто мимолетное событие, то, возможно, они останутся. А может и нет», — цитирует ТАСС мэра Парижа Анн Идальго.

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада в столице Франции, которая стартовала 28 августа, завершится 8 сентября.