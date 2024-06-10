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Олимпиада

10 июня, 23:30

Олимпийские игры: где будет проходить Олимпиада в 2026 году

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Фото Global Look Press

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ожидается, что на соревнованиях в Италии между атлетами всего будет разыграно 116 комплектов наград в следующих видах спорта: биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, фигурное катание, шорт-трек, санный спорт, ски-альпинизм (впервые в истории Олимпиады), фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, лыжное двоеборье и горные лыжи.

Игры-2026 станут четвертыми, которые проводились в Италии. Впервые в своей истории Олимпиада пройдет в Милане.

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Закрытие Игр состоится 22 февраля на территории спортивного комплекса «Арена ди Верона» в Вероне.

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