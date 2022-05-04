Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Он назвал это защитными мерами из-за реакции мирового сообщества.

«Не думаю, что Бах может перевоспитать всех остальных. Когда всем скопом наваливаются, он понимает, что без подобных решений многие бойкотируют Олимпиаду. Ему так и угрожают: «Если будет Россия, мы никуда не приедем». Это и есть общественная реакция, о которой он говорит. Используют весь свой инструментарий. Стоит ли использовать слова Баха в Спортивном арбитражном суде? Думаю, практически никак. Несомненно, что у нас аргументация будет основана на исключении нас по национальному признаку. Ситуация у МОК сложная. Или будем соревноваться только мы, или выступают остальные страны. В любой такой истории, когда травят одного, нужно найти зачинщика и его нейтрализовать. Если это удается, тогда все начинают поддерживать того, кого обижают. Но всегда есть зачинщик, который очень силен и влиятелен. На это мы и указывали, когда говорили про опасность однополярность мира. Оказалось, что такой ситуации можно добиться и в спорте», — сказала Журова «СЭ».

В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным. После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований.