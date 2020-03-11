Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год из-за коронавируса

Из-за коронавируса летняя Олимпиада в Токио (Япония) может пройти в 2022 году. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, ссылаясь на слова члена оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси.

— Нам придется серьезно обсудить это, начиная с апреля, — приводит издание слова Такахаси. — Не думаю, что Игры будут отменены. Это, скорее, будет перенос. У МОК будут проблемы в случае полной отмены. Одна только продажа прав на трансляцию в США приносит им огромные деньги.

Такахаси заявил, что двухлетняя отсрочка Игр была бы наиболее оптимальным решением, так как календарь спортивных соревнований на следующий год уже расписан. Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.