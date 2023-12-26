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Сегодня, 17:32

ОКР выплатил компенсации более 120 российским спортсменам за пропуск соревнований

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) финансово компенсировал пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций, сообщает ТАСС.

В число спортсменов, получивших компенсацию, вошли олимпийские чемпионки 2016 года гандболистки Анна Вяхирева, выступающая за норвежский клуб «Вайперс», Владлена Бобровникова, прошедшая лечение от лимфомы Ходжкина и завершившая профессиональную карьеру 20 июля; серебряные призеры Олимпиады в Токио по пляжному волейболу Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, двукратные олимпийские чемпионки саблистки София Позднякова и Яна Егорян, победительница Олимпийских игр в Токио рапиристка Марта Мартьянова.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что все действующие спортсмены, являющиеся участниками Олимпийских игр разных лет, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/19631073
Олимпиада
ОКР
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