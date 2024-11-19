Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 16:44

ОКР выделил свыше 59 миллионов рублей 248 участникам Олимпийских игр

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что материальную поддержку от организации получили 248 спортсменов-участников Олимпийских игр.

«Материальную поддержку на общую сумму свыше 59 миллионов рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях. Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», — говорится в отчете ОКР.

Также в отчете ОКР указано, что комитет в 2024 году проводил работу как по поддержке действующих спортсменов, так и по расширению возможностей соревновательной практики и тренировочного процесса в условиях отстранения.

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортмены выступали на турнире в нейтральном статусе. На прошедших играх Россия завоевала только одну медаль: серебро взяли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Источник: Официальный сайт ОКР
Олимпиада
ОКР
Читайте также
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
15-летнюю фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Доходы Олимпийского комитета России составили более 643 миллионов рублей за год

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости