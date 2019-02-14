ОКР сможет требовать через суд возврата наград от олимпийцев

Глава правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что организация включила в существующие с 2014 года обязательства члена олимпийской команды России новый пункт. Согласно нововведению, теперь все спортсмены будут обязаны вернуть награды, если результаты, показанные в период, начиная с февраля 2019 года, будут аннулированы.

– Обязательства члена олимпийской команды России являются по сути, в соответствии с гражданским кодексом, заключением договора о присоединении, – приводит ТАСС слова Бриллиантовой. – Требование о возврате медалей – новое и было включено в обязательства решением исполкома. Теперь у нас появится возможность в случае невыполнения этого требования (как невыполнения обязательств по гражданскому правовому договору) обращаться в судебные инстанции и затем реализовывать их решения через исполнительное производство.

В одном из приложений к положению, утвержденному исполкомом ОКР "Обязательства члена олимпийской команды России" было внесено дополнение. Все спортсмены, подписавшие обязательство, в случае вынесения уполномоченной антидопинговой организацией или иным уполномоченным органом решения о признании совершившими антидопинговые нарушения и применения санкций, в том числе в виде аннулирования результатов спортивного соревнования, обязуются добровольно исполнить указанное решение, а также передать в ОКР медали, дипломы, грамоты, значки участника и иную наградную атрибутику в срок не превышающий 10 дней с момента получения соответствующего требования.

Последней в декабре 2018 года вернула в ОКР олимпийскую медаль бегунья на 400 метров Антонина Кривошапка. Бриллиантова также отметила, что с тех пор к ней не поступала информация о том, что кто-то из атлетов принял решение последовать примеру Кривошапки. Российские легкоатлеты должны вернуть в ОКР еще 24 олимпийские медали.